«Незаслуженные жёлтые». Жирков высказался об удалении Гусева в игре «Динамо» — «Краснодар»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков поделился мыслями об удалении главного тренера бело-голубых Ролана Гусева по ходу матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром». Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а Гусев получил две жёлтые карточки за несогласие с решениями арбитра, выраженные словами и жестами.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Я даже не видел за что его удалили. Как и все тренеры, он выходил к бровке и что-то эмоционально подсказывал игрокам. Думаю, что это были незаслуженные жёлтые карточки. Это была последняя домашняя игра, и в ней надо было обязательно победить, отсюда и эмоциональность», — приводит слова Жиркова официальный сайт московского «Динамо».

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

