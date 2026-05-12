«Убрать Мбаппе или Винисиуса». Гришин — о решении Моуринью в случае назначения в «Реал»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, какое громкое решение может последовать в случае назначения в мадридский «Реал» Жозе Моуринью.

«Самый грамотный ход в случае прихода в команду [Жозе Моуринью] — это убрать Мбаппе или Винисиуса. Так тренер покажет всем футболистам, что командовать будет он», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» в конце сезона объявит о назначении Жозе Моуринью. Сейчас команду возглавляет Альваро Арбелоа.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

