Генич: лет 20 назад я бы сказал, что некоторые игроки ЦСКА сдавали матч с «Пари НН»

Известный футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал игру ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Лет 20 назад, скажу честно, увидев, то, что было во втором тайме, я бы сказал, что некоторые игроки ЦСКА сдавали матч. То, что делал Жоао Виктор в обороне…нельзя центральному защитнику в этих простых ситуациях просто отдавать мяч сопернику. Ты можешь недобежать тактически, не успеть перестроиться, но когда у тебя мяч в ногах и тебя никто не атакует, и ты отдаешь просто сопернику на своей половине поля и делаешь это несколько раз… Показалось в какой-то момент, что он обиделся на Торопа и подумал: «Давай я сейчас буду привозить», — сказал Генич в эфире программы Коммент.Шоу.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.