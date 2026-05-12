L'Equipe сообщил, кто заменит Мохамеда Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша, информирует L'Equipe.

По данным источника, 24-летний француз рассматривается в качестве возможной замены Мохамеду Салаху, который покинет английский клуб на правах свободного агента летом 2026 года.

Примечательно, что «Ливерпуль» не смущают требования «Монако» о выплате € 50 млн за игрока. Однако клубу из Ливерпуля, возможно, придётся столкнуться с конкуренцией со стороны «Тоттенхэма», в том случае, если лондонцы сохранят прописку в английской Премьер-лиге.

Аклиуш выступает за «Монако» с июля 2022 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне в 42 матчах полузащитник забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 50 млн.

