Три топ-клуба из Англии намерены подписать Камбьязо из «Ювентуса» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в подписании защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо, информирует TEAMtalk.

Как сообщает источник, 26-летний итальянец готов к переходу в ближайшее трансферное окно. «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к игроку, а «Манчестер Юнайтед» активно ищет левого защитника в данный момент и может сделать предложение о покупке футболиста «Ювентусу». Примечательно, что ранее итальянский защитник был в сфере интересов «Манчестер Сити».

В «Ювентусе» намерены выручить за Камбьязо более € 60 млн.

Камбьязо выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне в 45 матчах защитник забил три гола и оформил пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 30 млн.