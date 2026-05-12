Энцо Мареска ответил, возглавит ли он «Ман Сити» вместо Хосепа Гвардиолы

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о возможном возвращении к работе и прокомментировал слухи о потенциальном назначении в «Манчестер Сити».

— Сейчас май, национальные чемпионаты подходят к концу. А я тем временем отдыхаю и стараюсь подготовиться.

— Хотели бы вы вернуться в Италию?

— Я побывал почти везде. Как футболист я хорошо себя чувствовал в четырёх разных странах, а как тренер — уже в двух-трех. Лучше всего я адаптировался в Англии, посмотрим, что будет дальше.

— Если вам позвонит «Манчестер Сити»?

— На данный момент, независимо от того, какой клуб может позвонить, важно чувствовать себя готовым. К счастью, осталось несколько недель, посмотрим, что будет дальше, — сказал Мареска в интервью, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «горожане» считают 46-летнего итальянца одним из главных кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле в случае его ухода.

