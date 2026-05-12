Серхио Рамос уже сегодня может стать владельцем «Севильи» — COPE

Экс-защитник «Севильи» Серхио Рамос находится в шаге от того, чтобы стать владельцем клуба.

Как сообщает COPE, переговоры между сторонами проходят успешно, а вероятность заключения сделки оценивается достаточно высоко. Рамос участвует в процессе вместе с инвестиционной компанией Five Eleven Capital, которая ведёт диалог с действующими акционерами клуба. По данным источника, окончательное соглашение могут оформить уже сегодня.

Ранее в прессе появилась информация, что сумма возможной продажи «Севильи» составляет около € 450 млн. При этом нынешние владельцы акций якобы уже дали предварительное согласие на сделку.

Серхио Рамос является воспитанником андалусийского клуба. Он играл за основную команду «Севильи» с 2003 по 2005 год, а затем вновь вернулся туда в сезоне-2023/24.

