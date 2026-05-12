Николо Скира сообщил, где хочет продолжить карьеру Пауло Дибала

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала готов пойти на серьёзное снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе ещё как минимум на один сезон, сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, римский клуб пока не направлял игроку официального предложения о новом контракте. Сам футболист ранее также отмечал, что ждёт решения от владельца команды Дэна Фридкина.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заинтересован в том, чтобы сохранить аргентинца в составе, однако дальнейшая судьба игрока будет зависеть от позиции руководства клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 25 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

