Раньери готов возглавить сборную Италии — Sky Sports

Итальянский тренер Клаудио Раньери сообщил о готовности возглавить национальную команду, сообщает Sky Sports.

«Я сказал «нет» сборной Италии раньше, потому что у меня уже была работа в «Роме» и я не мог занимать два поста одновременно. На данный момент я свободен, так что, если кто-то позвонит, почему бы и нет? Никогда не говори «никогда». Согласился бы я стать главным тренером или только менеджером? Я не знаю. Когда тебя зовёт твоя страна, ты говоришь «да» — и всё», — приводит слова Раньери Sky Sports.

Раньери покинул пост советника правления «Ромы» в конце апреля 2026 года — он занимал его с июля 2025 года.

Ранее 74-летний специалист возглавлял «Рому», «Кальяри», «Уотфорд», «Сампдорию», «Челси», «Атлетико», «Фиорентину», «Наполи», «Фулхэм», «Нант», «Лестер», «Монако», «Интер», «Ювентус», «Парму», «Валенсию» и сборную Греции.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира — 2026. Национальная команда уступила в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) — после этого главный тренер Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.