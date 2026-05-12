Хаби Алонсо может стать главным тренером «Челси» — The Athletic

«Челси» рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо на пост главного тренера команды, сообщает The Athletic.

По данным издания, 44-летний испанский специалист не исключает такого развития событий. При этом окончательное решение пока не принято, а переговорный процесс продолжается.

Среди других кандидатов на вакантную должность называется Андони Ираола, который, по информации СМИ, может покинуть «Борнмут» по окончании сезона.

Ранее Хаби Алонсо работал главным тренером «Реала», однако был освобождён от должности. В самом «Челси» после недавней перестановки в штабе исполняющим обязанности главного тренера был назначен Калум Макфарлейн.

До этого The Telegraph также сообщал, что в расширенный список претендентов на пост наставника «Челси» входят Оливер Гласнер и Филипе Луис.

В турнирной таблице АПЛ лондонский клуб занимает девятое место.

