В сезоне-2026/2027 Суперкубок Италии пройдёт не в Саудовской Аравии — Radio RAI

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво подтвердил, что Суперкубок Италии в сезоне-2026/2027 не состоится в Саудовской Аравии.

«Это сложный вопрос, у нас есть определённые контракты, и мы можем сказать, что его не будет в Саудовской Аравии. Существует идея сыграть в Соединённых Штатах, есть ещё одна международная идея, а также вариант провести его в Италии на один год», — приводит слова Де Сьерво Radio RAI.

Предыдущий розыгрыш состоялся в Саудовской Аравии, и у организаторов была опция по контракту провести там и следующий турнир. Однако, по неназванным причинам, они решили не использовать этот пункт, поэтому Суперкубок пройдёт в другом месте.

В числе потенциальных новых мест дислокации значатся США и Италия. Формат турнира, как ожидается, не претерпит изменений и пройдёт по старой схеме — в формате «Финала четырёх». Помимо действующих чемпиона и обладателя Кубка Италии, в нём участвуют вторая команда Серии А, а также финалист Кубка предыдущего сезона.