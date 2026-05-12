Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сезоне-2026/2027 Суперкубок Италии пройдёт не в Саудовской Аравии — Radio RAI

В сезоне-2026/2027 Суперкубок Италии пройдёт не в Саудовской Аравии — Radio RAI
Комментарии

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво подтвердил, что Суперкубок Италии в сезоне-2026/2027 не состоится в Саудовской Аравии.

«Это сложный вопрос, у нас есть определённые контракты, и мы можем сказать, что его не будет в Саудовской Аравии. Существует идея сыграть в Соединённых Штатах, есть ещё одна международная идея, а также вариант провести его в Италии на один год», — приводит слова Де Сьерво Radio RAI.

Предыдущий розыгрыш состоялся в Саудовской Аравии, и у организаторов была опция по контракту провести там и следующий турнир. Однако, по неназванным причинам, они решили не использовать этот пункт, поэтому Суперкубок пройдёт в другом месте.

В числе потенциальных новых мест дислокации значатся США и Италия. Формат турнира, как ожидается, не претерпит изменений и пройдёт по старой схеме — в формате «Финала четырёх». Помимо действующих чемпиона и обладателя Кубка Италии, в нём участвуют вторая команда Серии А, а также финалист Кубка предыдущего сезона.

Материалы по теме
Раньери готов возглавить сборную Италии — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android