«Ливерпуль» показал изображения мемориала в память о Диогу Жоте и его брате

«Ливерпуль» представил на официальном сайте проект мемориала, посвящённого бывшему вингеру команды Диогу Жоте и его брату Андре Силве, погибшим в автокатастрофе.

Памятная композиция получила название «Навсегда 20» — в честь игрового номера Жоты, под которым он выступал за мерсисайдский клуб.

В центре установлен арт-объект в форме сердца, повторяющий характерный жест футболиста при праздновании голов. Если смотреть на скульптуру под разными углами, в ней можно различить цифры 20 и 30 — игровые номера братьев.

Также на мемориале будет размещён текст песни, которую болельщики «Ливерпуля» исполняют в память о Жоте на 20-й минуте каждого матча.

Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»

Клуб сообщил, что официальное открытие скульптуры состоится позже. Установят её на 97-й авеню — месте, где после трагедии болельщики оставляли цветы, шарфы, письма, баннеры и футболки других команд, превратив территорию в стихийный мемориал.

Конструкция выполнена из гранита Granby Rock и включает лазерную гравировку, посвящённую обоим братьям. В основание также встроены предметы, принесённые фанатами к «Энфилду». Отдельные элементы композиции отражают личную жизнь Диогу вне футбола.

Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли 3 июля в результате аварии. По данным испанской Guardia Civil, причиной ДТП стал разрыв шины во время обгона, из-за чего автомобиль съехал с дороги.

Диогу Жота выигрывает турнир по FIFA на приставке