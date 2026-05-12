Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026

Сборная Бразилии объявила официальный расширенный список игроков для участия в чемпионате мира — 2026.

В состав команды попали футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также звёздный вингер «Сантоса» Неймар, вокруг участия которого в чемпионате мира ходит много разговоров.

Также в списке присутствует экс-полузащитник санкт-петербургского клуба, ныне выступающий за «Крузейро», Жерсон.

В общем же в список попали 55 футболистов. Окончательное решение об участии футболистов и итоговый список будет опубликован примерно через неделю.

Расширенный список сборной Бразилии:

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

