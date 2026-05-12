Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026

Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Бразилии объявила официальный расширенный список игроков для участия в чемпионате мира — 2026.

В состав команды попали футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также звёздный вингер «Сантоса» Неймар, вокруг участия которого в чемпионате мира ходит много разговоров.

Также в списке присутствует экс-полузащитник санкт-петербургского клуба, ныне выступающий за «Крузейро», Жерсон.

В общем же в список попали 55 футболистов. Окончательное решение об участии футболистов и итоговый список будет опубликован примерно через неделю.

Расширенный список сборной Бразилии:

Фото: Федерация футбола Бразилии

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Фанаты Бразилии скандировали имя Неймара в матче с Францией

Материалы по теме
Гол Неймара помог «Сантосу» обыграть «Ред Булл Брагантино» в чемпионате Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android