Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, почему Сафонов не играл с «Брестом», и высказался о Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвёл итоги победы над «Брестом» (1:0) в матче 33-го тура Лиги 1.

— Марин вышел в стартовом составе на позиции вратаря. Это была ротация или он сыграл из-за проблем у Сафонова?

— Нет, никаких проблем нет. Лучший способ быть готовым — это играть. Он провёл хороший матч, действовал уверенно и смело.

— Отмечали ли вы чемпионство в раздевалке в это воскресенье?

— У нас до сих пор остаётся «послевкусие» после Мюнхена. Подготовка к этому матчу была непростой, мысли всё ещё там. Мы прошли, но сейчас не время для празднований — впереди самый важный матч сезона.

— Нет ли сожаления, что не удалось полноценно отпраздновать титул?

— Так сложилось, и это нужно принять. У нас осталось два матча — это две возможности показать, кто мы как команда. Мы постараемся выиграть оба, но будем учитывать физическое состояние игроков перед финалом 30 мая.

— 13 дней без игр до финала — это плюс или минус?

— У нас будет последний матч за 15 дней до финала. Планируем также провести контрольные тренировочные игры перед решающей встречей. Будем сочетать восстановление и интенсивную работу.

— Шевалье выбыл до конца сезона?

— Пока не знаю. Его состояние улучшается, но неизвестно, успеет ли он вернуться до конца сезона, — приводит слова Энрике Le Parisien.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» состоится 30 мая.

