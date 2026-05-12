Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, почему Сафонов не играл с «Брестом», и высказался о Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвёл итоги победы над «Брестом» (1:0) в матче 33-го тура Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

— Марин вышел в стартовом составе на позиции вратаря. Это была ротация или он сыграл из-за проблем у Сафонова?
— Нет, никаких проблем нет. Лучший способ быть готовым — это играть. Он провёл хороший матч, действовал уверенно и смело.

— Отмечали ли вы чемпионство в раздевалке в это воскресенье?
— У нас до сих пор остаётся «послевкусие» после Мюнхена. Подготовка к этому матчу была непростой, мысли всё ещё там. Мы прошли, но сейчас не время для празднований — впереди самый важный матч сезона.

— Нет ли сожаления, что не удалось полноценно отпраздновать титул?
— Так сложилось, и это нужно принять. У нас осталось два матча — это две возможности показать, кто мы как команда. Мы постараемся выиграть оба, но будем учитывать физическое состояние игроков перед финалом 30 мая.

— 13 дней без игр до финала — это плюс или минус?
— У нас будет последний матч за 15 дней до финала. Планируем также провести контрольные тренировочные игры перед решающей встречей. Будем сочетать восстановление и интенсивную работу.

— Шевалье выбыл до конца сезона?
— Пока не знаю. Его состояние улучшается, но неизвестно, успеет ли он вернуться до конца сезона, — приводит слова Энрике Le Parisien.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» состоится 30 мая.

