Роберт Левандовски сделал заявление о своём будущем в футболе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём будущем.

«Мне почти 38 лет, но физически я чувствую себя хорошо, поэтому рассматриваю разные варианты.

Я должен учитывать, что пришло время не только играть, но и получать удовольствие от жизни. Лиги более низкого уровня? Возможно, такой вариант появится, и я этого не исключаю. До окончания моего контракта осталось около 50 дней, так что времени для решения ещё достаточно. Я выслушаю несколько предложений, после чего приму решение.

Я ценю то, где нахожусь сейчас, и мне это нравится. Посмотрим, что будет дальше, но одно могу сказать точно: я собираюсь продолжать карьеру», — заявил польский форвард в интервью, слова которого приводит AS.

Напомним, Левандовский выиграл с «Барселоной» в текущем сезоне чемпионат Испании.

