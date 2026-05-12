Жозе Моуринью высказался о своём будущем после вероятного непопадания «Бенфики» в ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем на пресс-конференции после важнейшего матча чемпионата Португалии с «Брагой» (2:2). Лиссабонцы не смогли победить за тур до конца сезона и пропустили «Спортинг» на второе, лигочемпионское место.

«С того момента, как мы вошли в эту часть сезона с матчами, которые решали важные задачи для клуба, я решил, что не хочу никого слушать. Я хотел быть изолирован в своём рабочем пространстве. Как я уже говорил пару недель назад, мы играем с «Эшторилом» в субботу, и думаю, что уже с понедельника смогу ответить на вопрос о контракте, или на любой другой, который касается моего будущего как тренера, а также, что ещё важнее, будущего «Бенфики», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

«Спортинг» в последнем туре чемпионата сыграет у себя на поле с «Жил Висенте». В случае победы клуб попадёт в квалификацию Лиги чемпионов, а «Бенфика» отправится в Лигу Европы.

