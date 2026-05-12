Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Лидсом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Лидсом»
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби дал комментарий после игры с «Лидсом» (1:1) в 36-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тель – 50'     1:1 Калверт-Льюин – 74'    

«С первой минуты и до конца матча арбитр говорил мне: «Если вы выйдете из технической зоны, получите жёлтую карточку». Думаю, рефери сегодня были неспокойны. Возможно, они страдали от давления позавчерашнего дня. Игры с «Арсеналом».

Несомненно, мы страдали от давления из-за скорости мяча, из-за порядка на поле. Мы играли без страсти с мячом. Мы торопились. Но и арбитр сегодня был неспокоен. Я не знаю. Я не могу понять жалоб на вчерашний VAR, потому что Дэвида Райю атаковали не на 100, а на 200%, если вы хотите говорить о футболе», — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» располагается на 17-м месте в таблице чемпионата Англии — у клуба 38 очков после 36 игр.

