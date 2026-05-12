Игрок «Краснодара» Кривцов: не будет такого, что буду думать только о Суперфинале
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о мотивации на фоне поражения «Краснодара» от «Динамо» во вчерашнем матче РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«За себя могу сказать, что не будет такого, что буду думать только о Суперфинале Кубка России. Есть ещё игра с «Оренбургом». Вам виднее, что у нас больше шансов на победу в Кубке», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Краснодар» за тур до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» в РПЛ на два очка. «Быки» также сыграют в Суперфинале Кубка России со «Спартаком».
Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»
Комментарии
- 12 мая 2026
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:31
-
06:21
-
06:19
-
06:02
-
05:50
-
05:50
-
05:45
-
05:39
-
05:19
-
04:54
-
04:46
-
04:36
-
04:23
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:19
-
03:10
-
02:56
-
02:53
-
02:35
-
02:30
-
02:23
-
02:13
-
01:43