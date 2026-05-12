Игрок «Краснодара» Кривцов: не будет такого, что буду думать только о Суперфинале

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о мотивации на фоне поражения «Краснодара» от «Динамо» во вчерашнем матче РПЛ.

«За себя могу сказать, что не будет такого, что буду думать только о Суперфинале Кубка России. Есть ещё игра с «Оренбургом». Вам виднее, что у нас больше шансов на победу в Кубке», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Краснодар» за тур до конца сезона отстаёт от лидирующего «Зенита» в РПЛ на два очка. «Быки» также сыграют в Суперфинале Кубка России со «Спартаком».

