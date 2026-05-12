Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Тарпищев — об игре «Спартака»: почему бы не рвать жилы каждый матч, как англичане?

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы вернуться на путь постоянных побед.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Из игроков в «Спартаке» сейчас отмечу Барко, Зобнина, Литвинова и Умярова, но не постоянно. Но с ЦСКА нить игры во втором тайме потеряли, вышли и играли академично на медленных скоростях. Почему бы не рвать жилы каждый матч, как это делают англичане на своих полях?» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В среду, 6 мая, в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 1:0 и вышел в Суперфинал Кубка страны, где встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт в воскресенье, 24 мая.

