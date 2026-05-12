Тарпищев — об игре «Спартака»: почему бы не рвать жилы каждый матч, как англичане?

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы вернуться на путь постоянных побед.

«Из игроков в «Спартаке» сейчас отмечу Барко, Зобнина, Литвинова и Умярова, но не постоянно. Но с ЦСКА нить игры во втором тайме потеряли, вышли и играли академично на медленных скоростях. Почему бы не рвать жилы каждый матч, как это делают англичане на своих полях?» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В среду, 6 мая, в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 1:0 и вышел в Суперфинал Кубка страны, где встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт в воскресенье, 24 мая.