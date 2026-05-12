Расписание матчей 36-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 мая, стартует 36-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием встреч.

Расписание матчей 36-го тура чемпионата Испании (время московское):

12 мая, вторник:

20:00. «Сельта» — «Леванте»;

21:00. «Бетис» — «Эльче»;

22:30. «Осасуна» — «Атлетико» Мадрид.

13 мая, среда:

20:00. «Эспаньол» — «Атлетик» Бильбао»;

20:00. «Вильярреал» — «Севилья»;

22:30. «Алавес» — «Барселона»;

22:30. «Хетафе» — «Мальорка».

14 мая, четверг:

20:00. «Валенсия» — «Райо Вальекано»;

21:00. «Жирона» — «Реал Сосьедад»;

22:30. «Реал» Мадрид — «Овьедо».

За три тура до конца чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 91 очко в 35 матчах. Мадридский «Реал» занимает второе место с 77 очками. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (63).