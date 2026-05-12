Криштиану Роналду обратился к фанатам перед решающим матчем с «Аль-Хилялем» в чемпионате

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к поклонникам перед решающим матчем с «Аль-Хилялем» в рамках 32-го тура саудовской Про-Лиги. Команды сыграют сегодня, 12 мая, на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

«Ваша поддержка вдохновляла нас каждую неделю. На стадионе, дома, и по всему миру. Эта энергия с нами на поле. Давайте сделаем так, чтобы она принесла свои плоды. Для нас. Для вас. Для «Аль-Насра». До встречи!» — написал Роналду в соцсети X.

За два тура до коца чемпионата и перед очным матчем «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Аль-Хиляль» на пять очков. По потерянным очкам — на два, потому что у соперника остаётся перенесённая игра в запасе. В случае победы «Аль-Наср» досрочно станет чемпионом страны.