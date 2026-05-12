Рэпер Yanix рассказал, почему ему не понравилось выступать на стадионе «Спартака»

Рэпер Янис Бадуров, известный под псевдонимом Yanix, рассказал об опыте выступления на стадионе «Лукойл Арена», домашнем стадионе московского «Спартака».

«У меня был опыт выступления перед футбольными матчами, это было на «Лукойл Арене» перед игрой Медиалиги. Мне очень не понравилось, потому что звук был ужасный. Я тогда понял: чтобы музыка на стадионе звучала хорошо, нужно очень много денег. Для меня как для артиста важно, чтобы выступление было качественное и чтобы было понятно, что артист поёт. Если выступать на стадионе, это должно преподноситься серьёзно. А если это какое-то халф-тайм выступление, никто не будет тратиться и заморачиваться над звуком — получится просто картинка, а слов никто не поймёт. Я смотрю на это с профессиональной стороны. Поэтому мне выступления на стадионе интересны, только если это полноценный концерт», — сказал Yanix в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.