Гильермо Очоа прокомментировал вызов на шестой чемпионат мира в карьере

Голкипер кипрского клуба АЕК Гильермо Очоа подтвердил новость, что он примет участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Мексики. Для 40-летнего вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере.

«Надеть эту футболку снова никогда не было обыденностью… Это была привилегия. Сегодня начинается мой последний тренировочный сбор. Но на этот раз я смотрю на это по-другому. С более полным сердцем, большим количеством шрамов, большим количеством воспоминаний… И такой же страстью, которая была у того мальчишки, мечтавшего защищать эмблему сборной страны.

Я прошёл невероятные ночи, легендарные стадионы, гимны, которые до сих пор вызывают волнение, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь. И всё же… Каждый раз, когда меня вызывают в сборную Мексики, что-то внутри меня начинает работать заново.

Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть никогда не будет измеряться временем. Я дома. Я со своей национальной командой. И пока есть шанс бороться за эту страну, моя душа будет вместе с командой. Держим курс на чемпионат мира — 2026», — написал Очоа в соцсетях.

Всего в активе вратаря 152 игры в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые также могут поехать на ЧМ-2026.