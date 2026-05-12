Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев объяснил, почему «Пари НН» вылетит из РПЛ

Николай Писарев объяснил, почему «Пари НН» вылетит из РПЛ
Комментарии

Российский тренер Николай Писарев объяснил, почему считает «Пари НН» главным претендентом на вылет из Мир Российской Премьер-Лиги. За тур до конца чемпионата первой командой, досрочно оформившей понижение в классе, стал «Сочи».

«Думаю, «Пари НН» вылетит. Сложно представить, что в команде творится после 29‑го тура. «Спартаку» непросто будет в Каспийске. Красно‑белые на ходу, но у «Динамо» дома больше шансов, чем у «Пари НН» в Казани», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» в заключительном туре встретится с казанским «Рубином». Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с 22 очками. Махачкалинское «Динамо», располагающееся на 14-й строчке, опережает нижегородцев на три очка, а в 30-м туре сыграет со «Спартаком».

Материалы по теме
Камбэк ЦСКА в Нижнем за минуту! Были ужасны до 89-й — дальше случилось необъяснимое
Видео
Камбэк ЦСКА в Нижнем за минуту! Были ужасны до 89-й — дальше случилось необъяснимое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android