Николай Писарев объяснил, почему «Пари НН» вылетит из РПЛ

Российский тренер Николай Писарев объяснил, почему считает «Пари НН» главным претендентом на вылет из Мир Российской Премьер-Лиги. За тур до конца чемпионата первой командой, досрочно оформившей понижение в классе, стал «Сочи».

«Думаю, «Пари НН» вылетит. Сложно представить, что в команде творится после 29‑го тура. «Спартаку» непросто будет в Каспийске. Красно‑белые на ходу, но у «Динамо» дома больше шансов, чем у «Пари НН» в Казани», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» в заключительном туре встретится с казанским «Рубином». Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с 22 очками. Махачкалинское «Динамо», располагающееся на 14-й строчке, опережает нижегородцев на три очка, а в 30-м туре сыграет со «Спартаком».