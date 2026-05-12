Игрок «Сочи» Сааведра, арендованный «Рубином», высказался о вылете команды из РПЛ

Игрок «Сочи» Игнасио Сааведра, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», высказался о вылете южной команды из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026. Сочинский клуб уже потерял математические шансы на сохранение прописки.

«Я в «Рубине» в аренде из «Сочи», и я очень расстроен, что команда вылетела. Я говорил с друзьями оттуда. Но сейчас в моей голове только «Рубин» и последний матч в сезоне. Очень плохо, что «Сочи» вылетел. Клуб и команда допустили много ошибок в этом сезоне, поэтому теперь они будут в Первой лиге», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.