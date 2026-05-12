Гурцкая: «Пари НН» 86 минут издевался над ЦСКА, должны были выигрывать 4:0, аномалия

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о победе ЦСКА над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

— А что меня там могло впечатлить? Нижний 86 минут издевался над ЦСКА. Издевался просто, должны были выигрывать к тому моменту где-то 4:0. И каким-то образом ЦСКА выиграл игру. Это какая-то футбольная аномалия. Она не могла как-то удивить. ЦСКА вышел убитый поражением в Кубке. В принципе, я не знаю, я, наверное, не выучу, может, его заменят и он и не останется тренером…

— Игдисамов?

— Да. Его ошибка была в том, что он поставил опытных игроков. Ему надо было сразу обращаться к молодёжи, которая хочет в этом матче убиваться, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».