Тарпищев: всегда нравилась работа Гинера в ЦСКА, а у Федуна в «Спартаке» были перегибы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о системе управления московским «Спартаком» во времена президентства Леонида Федуна. Он признался, что ему больше импонирует система управления Евгения Гинера в ПФК ЦСКА.

— Как бы вы сравнили управление «Спартаком» при Леониде Федуне и сейчас?

— Селекция лучше всего была у Гинера в ЦСКА и есть. Это просто нормальная работа, люди по-разному решают вопросы, но мне всегда она нравилась. У Федуна были перегибы, а нынешнее руководство только пришло, — сказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.