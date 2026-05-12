Гурцкая — о промахе Боселли с «Динамо»: мудак, момент года у него, 29 туров похоронил

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о нереализованном выходе один на один нападающим Хуаном Боселли в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» уступил «Динамо» (1:2). Эпизод произошёл на 85-й минуте при счёте 1:1.

«Хочу начать с того, что я настаиваю, что для меня два дня проходят под девизом: «Боселли, иди *****». Вот хештег такой прямо одним словом #Боселлииди***** Потому что когда такой момент не забивает нападающий, хотя Игорь Михайлович [Шалимов] встал на защиту, сказал, что когда человек бежит 30 метров, в принципе, у него возможно такое.

Смотря кто бежит. Если Светлана Мастеркова, она может и забить. Или Форрест Гамп. А этот мудак, который, ###, момент года у него, он 29 туров похоронил. Потому что у него три решения было. Он сначала думал обыгрывать, начал раскачивать Лунёва, но Лунёв поймал кураж в этом матче. Семь сейвов, думаю, у него за весь сезон в этом году нет семи сейвов», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».