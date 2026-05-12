Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая — о промахе Боселли с «Динамо»: мудак, момент года у него, 29 туров похоронил

Гурцкая — о промахе Боселли с «Динамо»: мудак, момент года у него, 29 туров похоронил
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о нереализованном выходе один на один нападающим Хуаном Боселли в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» уступил «Динамо» (1:2). Эпизод произошёл на 85-й минуте при счёте 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Хочу начать с того, что я настаиваю, что для меня два дня проходят под девизом: «Боселли, иди *****». Вот хештег такой прямо одним словом #Боселлииди***** Потому что когда такой момент не забивает нападающий, хотя Игорь Михайлович [Шалимов] встал на защиту, сказал, что когда человек бежит 30 метров, в принципе, у него возможно такое.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Смотря кто бежит. Если Светлана Мастеркова, она может и забить. Или Форрест Гамп. А этот мудак, который, ###, момент года у него, он 29 туров похоронил. Потому что у него три решения было. Он сначала думал обыгрывать, начал раскачивать Лунёва, но Лунёв поймал кураж в этом матче. Семь сейвов, думаю, у него за весь сезон в этом году нет семи сейвов», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Видео
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android