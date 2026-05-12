Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА с «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

«Никаких вопросов к Прокопову — хорошая работа молодого и перспективного арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

