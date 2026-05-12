Японская футбольная ассоциация запустила проект по мотивам аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

11 мая Японская футбольная ассоциация (JFA) провела в Токио пресс-конференцию, посвящённую новому проекту. Было объявлено о запуске «Лагеря будущего», вдохновлённого сюжетом аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Цель проекта — поиск талантов за рубежом и дальнейшее укрепление японского футбола.

«Мы получаем много запросов о программах развития молодёжи за рубежом. Глобальный футбол становится безграничным, и эра молодых японских игроков, остававшихся исключительно в Японии, закончилась. Мы рады возможности начать этот вызов вместе с «Синей тюрьмой», произведением, которое изображает серьёзное стремление к мировому господству», — заявил на пресс-конференции президент JFA Цунеёсу Миямото.

Первый тренировочный лагерь пройдёт с 3 по 6 августа в Калифорнии (США). Участие в нём примут игроки до 16 лет (родившиеся в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года).