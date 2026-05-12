Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Арбитр Федотов объяснил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Сочи». Петербуржцы победили со счётом 2:1. Игру обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1 Ерохин – 84'    

«На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал какие-то вопросы у людей. Весь момент в том, что Фёдоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так. Фёдоров попал в темп Глушенкову, было нарушение — это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android