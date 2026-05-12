Арбитр Федотов объяснил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Сочи». Петербуржцы победили со счётом 2:1. Игру обслуживал Рафаэль Шафеев.

«На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал какие-то вопросы у людей. Весь момент в том, что Фёдоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так. Фёдоров попал в темп Глушенкову, было нарушение — это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.