Акинфеев обратился к Фирову после гола и назвал лучшего игрока ЦСКА в матче со «Спартаком»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к 18-летнему полузащитнику Имрану Фирову после победы армейцев над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также назвал лучшего игрока команды в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Имран — молодец. P. S. — Бандик [Артём Бандикян], за твою игру в дерби кепка тоже полагается», — написал Акинфеев в телеграм-канале, прикрепив к публикации фото Фирова в «рыбокепке».
После каждой игры сезона-2025/2026 Акинфеев дарит лучшему, по его мнению, игроку армейцев в матче специальный головной убор. Имран Фиров вышел на замену во втором тайме матча с «Пари НН» при счёте 0:1, забил гол и оформил результативную передачу.
