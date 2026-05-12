Джику отреагировал на победы «Спартака» над ЦСКА и «Рубином»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался после победы красно-белых в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

«Мы провели хороший матч с «Рубином». Очень хорошо начали игру, забили два мяча. Думаю, мы контролировали матч с первой и до последней минуты.

У нас очень много эмоций на этой неделе! Мы обыграли ЦСКА. Знали, что матч с «Рубином» будет сложным, потому что команда не проигрывала много матчей подряд. Знали, какие у них сильные качества. Сделали всё для победы», — сказал Джику в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.