Джику отреагировал на победы «Спартака» над ЦСКА и «Рубином»
Поделиться
Защитник «Спартака» Александер Джику высказался после победы красно-белых в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4' 2:0 Солари – 60' 2:1 Юкич – 90+3'
«Мы провели хороший матч с «Рубином». Очень хорошо начали игру, забили два мяча. Думаю, мы контролировали матч с первой и до последней минуты.
У нас очень много эмоций на этой неделе! Мы обыграли ЦСКА. Знали, что матч с «Рубином» будет сложным, потому что команда не проигрывала много матчей подряд. Знали, какие у них сильные качества. Сделали всё для победы», — сказал Джику в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2026
-
12:00
-
11:57
-
11:36
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
11:05
-
10:55
-
10:47
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:31
-
06:21
-
06:19
-
06:02
-
05:50