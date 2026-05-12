Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Андраде в матче с «Локомотивом»

«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Андраде в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Балтикой». Петербуржцы победили со счётом 1:0. Игру обслуживал Антон Фролов.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«По удалению Андраде на 11-й минуте — для меня это нормальная жёлтая. Игрок «Балтики» находился близко к сопернику, не было скорости и прямой ноги, она была согнута. Да, произошёл контакт в икре сзади. Да, шипы. Но это носок, а не полностью стопа. Не было и продавливания, ноги на излом. Достаточно критериев, чтобы оставить жёлтую. Но момент дискуссионный. VAR позвал Фролова к монитору, и тот сменил жёлтую карточку на красную», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android