«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Андраде в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Балтикой». Петербуржцы победили со счётом 1:0. Игру обслуживал Антон Фролов.

«По удалению Андраде на 11-й минуте — для меня это нормальная жёлтая. Игрок «Балтики» находился близко к сопернику, не было скорости и прямой ноги, она была согнута. Да, произошёл контакт в икре сзади. Да, шипы. Но это носок, а не полностью стопа. Не было и продавливания, ноги на излом. Достаточно критериев, чтобы оставить жёлтую. Но момент дискуссионный. VAR позвал Фролова к монитору, и тот сменил жёлтую карточку на красную», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.