Сборная России объявила расширенный состав на товарищеские матчи в мае и июне
Пресс-служба сборной России объявила расширенный список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 13:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расширенный список сборной России на товарищеские матчи (май-июнь 2026-го)

Вратари:

Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники:

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники:

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие:

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).

