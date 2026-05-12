Экс главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал проблемой уровень нападающих команды

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал нападающих армейцев Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева, приведя в пример игру форвардов «Динамо» Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. В 29-м туре бело-голубые одолели «Краснодар» (2:1).

«У ЦСКА выходят Гонду и Мусаев, а в других клубах, будь то «Краснодар», «Зенит», «Спартак» или «Динамо», сочетание в атаке сильнее. Взять прошедший матч «Динамо» с «Краснодаром»: забивает Тюкавин, потом выходит и забивает Сергеев — это уровень. Класс нападающих — проблема для ЦСКА», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.