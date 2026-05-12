Экс главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал проблемой уровень нападающих команды
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал нападающих армейцев Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева, приведя в пример игру форвардов «Динамо» Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. В 29-м туре бело-голубые одолели «Краснодар» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«У ЦСКА выходят Гонду и Мусаев, а в других клубах, будь то «Краснодар», «Зенит», «Спартак» или «Динамо», сочетание в атаке сильнее. Взять прошедший матч «Динамо» с «Краснодаром»: забивает Тюкавин, потом выходит и забивает Сергеев — это уровень. Класс нападающих — проблема для ЦСКА», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
