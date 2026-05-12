Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между грозненским «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» (1:1). Игру обслуживал Сергей Иванов.

«На 34-й минуте Ндонг не успел к мячу и локтем попал по лицу сопернику, который уже сыграл в мяч. Иванов находился в открытой позиции и всё видел. Судя по картинке, он хотел зафиксировать фол — даже поднёс свисток ко рту. Говорить, что это игровое столкновение после игры в мяч, мы не можем. Потому что есть локоть и попадание. Это грубая игра и 100-процентный повод для вмешательства VAR в лице Левникова. Почему он этого делать не стал — вопрос. Надо слушать переговоры. А так судьи ошибочно не назначили 11-метровый в ворота «Ахмата».

На 47-й минуте Иванов не показал жёлтую Самородову за грубую игру, на 50-й — Садулаеву. Это очевидные карточки, а не высосанные из пальца. За такое надо наказывать, а Иванов, к сожалению, не стал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.