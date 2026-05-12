Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной России на ближайшие матчи

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной России на ближайшие товарищеские матчи. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Вратарь французского клуба не был включён в число игроков, которые могут получить вызов на игры. Напомним, в субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Ранее россиянин принял участие во всех матчах плей-офф в турнире.

Всего в списке четыре вратаря: Денис Адамов из «Зенита», Антон Митрюшкин из «Локомотива», Станислав Агкацев из «Краснодара», Александр Максименко из «Спартака».

