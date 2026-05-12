В расширенный состав сборной России попал 18-летний игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов

Пресс-служба сборной России объявила расширенный список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи в мае-июне. В заявку вошёл 18-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Это его дебютный вызов во взрослую национальную команду.

Ранее Ибрагимов выступал за юношеские сборные Англии. Однако недавно Амир принял российское спортивное гражданство.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).