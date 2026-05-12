Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Спартаком» и «Рубином» (2:1). Игру обслуживал Иван Абросимов.

«Правильно судьи засчитали гол «Спартака» на пятой минуте. По линии площади ворот видно, что офсайда не было.

На 27-й минуте Маркиньос упал в штрафной «Рубина». В динамике, с общей камеры было видно, что мяч уходил в сторону и игрок «Спартака» об него споткнулся. Какой-то контакт со Ставером был, но тот сыграл в мяч, и падение в большей степени связано с тем, что Маркиньос оступился. Позиция у Абросимова была неплохая. Думаю, принял участие и первый ассистент Лунёв. Это его зона ответственности, а арбитр он смелый и принимать решения может. Хорошая работа судейской бригады», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.