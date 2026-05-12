Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
18-летний Данилов из ЦСКА включён в расширенный состав сборной России, у него 10 игр в РПЛ

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил 18-летнего защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Игры пройдут 28 мая, 5 и 10 июня. Данилов может провести свой первый матч за сборную России. Защитник дебютировал в Мир Российской Премьер-Лиге 1 марта 2026 года в игре 19-го тура с «Ахматом» (0:1).

Всего на счету Данилова 10 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Ещё четыре встречи футболист провёл за ЦСКА в Фонбет Кубке России. Также дебютировать в сборной может 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

