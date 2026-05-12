Виктор Гончаренко: «Краснодар» стал ещё более зрелым, второе место и Кубок — хороший сезон

Бывший тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ и турнирных амбициях «быков».

«Приятно, когда твоя судьба в твоих руках. Сейчас она в руках «Зенита», хотя в последние месяцы всё зависело от «Краснодара». На протяжении всех сезонов с Мусаевым команда выглядит очень хорошо — самая стабильная и качественная игра в РПЛ. Очень хороший баланс между воспитанниками и легионерами, у которых горят глаза, что важно. Я даже понимаю короткую скамейку «Краснодара». Когда смотришь, что играть некому, это мотивирует тех, кто на поле, показывать лучшие качества и сплачивает команду. Это и происходит с «Краснодаром».

Не вижу, что «Краснодар» весной стал играть хуже. Может, сказалась ответственность, и это закрепостило того же Боселли при буллитном выходе один на один в игре с «Динамо». Но команда стала ещё более зрелой, у них всё хорошо. И даже если по итогам они займут второе место и выиграют Кубок, это будет очень хороший сезон для «Краснодара», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.