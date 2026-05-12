Юрий Сёмин: активная жизнь доставляет мне удовольствие — так и будем идти дальше

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об активном образе жизни. В понедельник, 11 мая, специалисту исполнилось 79 лет.

«Мой активный образ жизни — это природные корни, родители. С другой стороны, моя жизнь всегда была активной. Мне хочется, чтобы было так. Такая жизнь доставляет мне удовольствие. Наверное, так и будем идти дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Сёмина остаётся «Ростов». Специалист возглавлял жёлто-синих в период с августа по сентябрь 2021 года. Под его руководством клуб одержал одну победу и трижды сыграл вничью.