Александр Соболев может сыграть за сборную России впервые с 2023 года

Пресс-служба сборной России объявила расширенный список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи в мае-июне. В заявку вошёл нападающий «Зенита» Александр Соболев. Если форвард попадёт в итоговый состав сборной, то он может сыграть за национальную команду впервые с 2023 года.

Последний матч Соболева за сборную России — это игра с Кубой 20 ноября 2023 года. Россияне разгромили соперника со счётом 8:0, на счету Александра в том матче один гол и один результативный пас.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).