Гурцкая раскритиковал Галицкого за трансфер Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратился к президенту «Краснодара» Сергею Галицкому, раскритиковав форварда команды Хуана Боселли. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2) уругваец при счёте 1:1 не реализовал выход один на один с вратарём.

«Если честно, Боселли у меня из Москвы вообще поехал бы к себе в Уругвай. Всё, закончился. Когда у тебя есть машина Mercedes, это к руководителю клуба обращаюсь, к руководителю «Краснодара», когда у тебя машина Mercedes, очень плохо, когда у тебя запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай. Это чисто запаска от «Запорожца».

Потому что когда у тебя идёт команда за чемпионством, ты берёшь игрока, который в том году еле-еле играл в этом «Нижнем Новгороде». Ты берёшь игрока из команды с последнего места, ну вот он тебе и насрал в ключевой момент. Это как винтовка, ружьё, или что там, которое висит на сцене, и оно обязательно должно выстрелить», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».