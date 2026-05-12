Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Гурцкая раскритиковал Галицкого за трансфер Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратился к президенту «Краснодара» Сергею Галицкому, раскритиковав форварда команды Хуана Боселли. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2) уругваец при счёте 1:1 не реализовал выход один на один с вратарём.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Если честно, Боселли у меня из Москвы вообще поехал бы к себе в Уругвай. Всё, закончился. Когда у тебя есть машина Mercedes, это к руководителю клуба обращаюсь, к руководителю «Краснодара», когда у тебя машина Mercedes, очень плохо, когда у тебя запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай. Это чисто запаска от «Запорожца».

Потому что когда у тебя идёт команда за чемпионством, ты берёшь игрока, который в том году еле-еле играл в этом «Нижнем Новгороде». Ты берёшь игрока из команды с последнего места, ну вот он тебе и насрал в ключевой момент. Это как винтовка, ружьё, или что там, которое висит на сцене, и оно обязательно должно выстрелить», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
