Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ювентус» презентовал домашнюю форму на сезон-2026/2027

Туринский «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2026/2027. На ней присутствуют золотые элементы.

«Новая домашняя форма на сезон-2026/2027 отдаёт дань уважения наследию бьянконери, возвращая эстетику золотой эры», — написала пресс-служба туринского клуба на официальном сайте.

Отметим, что «Ювентус» уже начал продажу нового комплекта формы в своём фан-магазине. Ценники на футболку для взрослого варьируются от € 100 до € 150 в разных версиях.

Напомним, в текущем сезоне туринский «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, заработав 68 очков за 36 матчей.

