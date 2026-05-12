Виктор Гончаренко: Кисляк и Батраков могут уехать в команды уровня «Арсенала» и «ПСЖ»

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о возможном отъезде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и игрока ЦСКА Матвея Кисляка в Европу.

«Ситуация Кисляка и Батракова должна быть близка к тому, что получилось у Сафонова и Головина. Ехать надо — у них хороший возраст и качества. Тот же Хвича тоже первые шаги делал в РПЛ, и он тоже может быть примером. Они должны думать о титулах, об игре в Лиге чемпионов. И Кисляк, и Батраков могут не просто уехать, а уехать в команды уровня «Арсенала» и «ПСЖ». В Хвиче мы поначалу тоже сомневались. Спаллетти долго к нему присматривался, а потом пошло. То же и с Сафоновым: мы понимали, что он приходит минимум вторым номером в «ПСЖ». И они могут сделать этот шаг. В той же «Баварии» уходит Горецка, Киммиху нужна помощь (смеётся)», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляет французский «ПСЖ». За клуб с 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Воспитанник ЦСКА Александр Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года.