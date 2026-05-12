Канчельскис высказался о включении Ибрагимова из «МЮ» в расширенный список сборной России

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о включении молодого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в расширенный список сборной России на тренировочный сбор в мае-июне.

«Знаю Ибрагимова, слышал про него, но не знаком. Сейчас приедет в Россию — познакомится с командой, посмотрим, как он. Сейчас без проблем можно вызывать в сборную России кого угодно. Мы ни с кем не играем, поэтому бери любого — смотри. Правильное решение, что вызвали Ибрагимова. Надо посмотреть, что он собой представляет.

Всё-таки молодёжка «Манчестера» — это ещё не показатель. Основной состав — другое дело. В молодёжке «Юнайтед» у нас тоже бегал Пиняев, феерил там — сейчас с замены в «Локомотиве» выходит. Дай бог, чтобы Ибрагимов прогрессировал и дошёл до основного состава. После этого будем говорить более конкретно. Я слышал о нём, но надо смотреть, как он чувствует себя в игре. К тому же он пока не в окончательном списке, а в расширенном. Приедет — посмотрим и оценим его качества», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.