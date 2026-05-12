Гурцкая — о сборной России: 60 человек за год прошло, уже две массажистки из «Динамо» были

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на слова футбольного комментатора Константина Генича об игроках «Локомотива». Ранее журналист, рассуждая о силе состава железнодорожников, отметил, что многие игроки клуба вызываются в сборную России.

«Генич говорит: А что, вы хотите, — он про какую-то команду там перечислял, ЦСКА или «Локомотив», — этот игрок сборной, этот игрок сборной. Да у нас в сборной 60 человек за год прошло. 60! У нас в сборной уже две

массажистки из «Динамо» были», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Сегодня, 12 мая, главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи. В список впервые были включены 18-летние Кирилл Данилов из ЦСКА и Амир Ибрагимов из «Манчестер Юнайтед».