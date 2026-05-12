Первый тренер Соболева отреагировал на вызов форварда «Зенита» в сборную России

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, отреагировал на включение форварда в расширенный состав сборной России на сбор в мае-июне.

«Раз в списке сборной России нашлось место Соболеву, значит, он заслужил этот вызов. Раньше его там не было — мало играл, мало забивал. А сейчас всё логично. Хорошо, что Саша получил этот вызов. Главное — хорошо провести последний тур, выиграть. Тогда можно со спокойной душой ехать в сборную», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Если форвард попадёт в итоговый состав сборной, то он может сыграть за национальную команду впервые с 2023 года. Последний матч Соболева за сборную России — это игра с Кубой 20 ноября 2023 года. Россияне разгромили соперника со счётом 8:0, на счету Александра в том матче один гол и один результативный пас.